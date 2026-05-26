Un châtaignier pour I Campagnoli et la Cécilia

La Maison du Châtaignier au pied de la Combe d’enfer devient un nouveau paradis grâce à notre arbre. Il faut s’imaginer notre coteau à la plus belle époque avec 50 hectares de châtaigneraie qui est aujourd’hui à 17 hectares. La marge de progression est extraordinaire. C’est ce que nous vivrons le 12 juin à 17h à la Maison du Châtaignier tenu par La Confrérie des amis de la Châtaigne » en plantant le 7 ièm arbre en ce lieu.

Deux invités fantastiques auront la joie d’être les parrains pour ces 400 prochaines années de cette essence. Le chœur Corse I Campagnoli et notre estimée chœur paroissial La Cécilia.

Bienvenue à vous tous. Voici le programme qui fait rêver !

17h accueil et découverte de ce lieu qui est la plus jeune châtaigneraie d’Europe.

Discours de bienvenue du Grand-Maître de la Confrérie

Chant de la Cécilia « Ils voulaient planter des châtaignier »

Discours des différents invités

Plantation du châtaignier qui appartiendra in eternum à I Campagnoli et à La Cécilia. Ils seront enracinés dans notre terre Fulleraine pour un temps long !

Chant final par I Campagnoli

Brisolée et verre de l’amitié offert par la paroisse.

Fin vers 18h30 car nos invités partent faire leur concert à l’Eglise de Fully à 19h30.

Vous êtes tous les bienvenues et ce sera l’occasion pour la Confrérie de vous parlez des projets à venir et de rencontrer le nouveau comté derrière un bon verre et une généreuse brisolée. Toujours dans le désir de promouvoir ce fruit, le terroir et surtout passé le plus beau des moments d’amitié !

Pour la Maison du Châtaignier Alain Léger