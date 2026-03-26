Concert annuel du choeur mixte la Cécilia de Fully

Avec le doux souffle du printemps, la nature se réveille de partout. De même, notre société a hâte de vous présenter le fruit de son travail préparé durant les longs mois d’hiver et vous invite au

CONCERT ANNUEL DU CHŒUR MIXTE LA CECILIA DE FULLY

LE SAMEDI 11 AVRIL A 20H15 A LA SALLE DE CHARNOT

Cette saison est toute particulière pour la Cécilia. En effet, après 15 années de direction, Mme Chantal Monod rentre dans le rang et a transmis le diapason à notre nouveau directeur, M. Andrea Longo. Né à Forlì dans le centre de l’Italie, il a accompli ses études musicales au Conservatoire Rossini de Pesaro. En plus de la direction de chœurs, il est attiré par la musicothérapie qui l’amène au domaine social, dans lequel il exerce aujourd’hui.

La longue tradition de notre société, revisitée par la compétence de notre chef et de son tempérament méditerranéen, donne un visage et un souffle nouveaux à notre chœur.

Nous espérons vous rencontrer nombreux à l’occasion de cette soirée et profitons de vous annoncer également nos futures prestations :

24.04.2026 : Soirée villageoise de l’Amicale des fanfares DC du district à Fully

02.05.2026 : Fête du chant du Bas-Valais à Lourtier

12.06.2026 : Concert à l’église de Fully avec le groupe corse I Campagnoli

13.06.2026 : Participation à Fully Activ’ sur la place du Petit-Pont à Fully

Si le c(h)oeur vous en dit et que vous êtes attirés par la pratique du chant en société dans un cadre amical et détendu, nous répétons le jeudi à 19H45. N’hésitez pas à nous approcher lors de ces manifestations, ou à contacter notre présidente, Mme Catherine Farquet, au 079 417 23 05

La Cécilia de Fully