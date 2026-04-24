Sylvain Roduit se prépare à courir le Crossing Switzerland, un défi extraordinaire en faveur de l’association Cérébral Valais et de son amie Julie.

Cher Sylvain, tu te prépares pour un défi extraordinaire pour une association. Parle-nous de ta motivation et d’où est venu ce projet.

Cet été, je prendrai le départ d’un ultra-trail de 400 km avec 25’000 mètres de dénivelé positif. Je courrai sous le nom « Pour le sourire de Julie », et les bénéfices seront reversés à l’association Cérébral Valais.

Ma motivation porte un prénom : Julie, la fille de mon ami d’enfance Frédéric. Elle vit avec un handicap moteur cérébral et, malgré les défis du quotidien, elle garde une force et un sourire qui inspirent le respect. À travers ce projet, j’ai voulu transformer mes kilomètres en quelque chose de plus grand que moi, pour elle, et pour rappeler que chacun mérite de vivre pleinement malgré les obstacles.

Le trail est entré dans ma vie il y a cinq ans, une période où j’avais besoin de me reconstruire après mon divorce. Courir est devenu une manière d’avancer et de retrouver un équilibre. En 2025, la vie m’a une nouvelle fois mis à l’épreuve, renforçant ce besoin de rebondir et de me fixer un objectif ambitieux pour continuer à avancer.

Ce défi représente mon chemin de résilience. Il symbolise l’idée que, même lorsque la vie nous bouscule, nous avons toujours la possibilité de nous relever et d’avancer, pas après pas.

Quelles sont les dates de cette course et comment pouvons-nous te suivre?

Le départ de la Crossing Switzerland sera donné le 19 juillet à Bad Ragaz, à l’est de la Suisse avec une arrivée prévue le 26 juillet à Montreux. Une semaine intense, faite d’efforts, de doutes, mais aussi de moments forts.

Il sera possible de suivre cette aventure tout au long de la semaine grâce aux réseaux sociaux, où je partagerai régulièrement des nouvelles et des photos. Vous pouvez suivre cette aventure sur la page Facebook « Pour le sourire de Julie », sur Instagram @pour_le_sourire_de_julie ainsi que sur le groupe WhatsApp. Et il sera bien entendu possible de venir me trouver aux différentes bases de vie ou à l’arrivée.

Quels sont les entrainements que tu effectues pour être au top ce jour-là?

La préparation pour un défi comme celui-ci demande beaucoup de rigueur et de constance. Je m’entraîne six fois par semaine selon un programme bien défini. J’ai la chance d’être entouré d’une équipe qui m’aide à progresser et à rester solide. Un coachs’occupe de mes programmes d’entraînement de course, un autre prépare mes séances de renforcement musculaire et de proprioception en salle, essentielles pour prévenir les blessures et garder un corps capable d’encaisser les kilomètres. Je suis également accompagné parun nutritionniste, qui m’aide à adapter mon alimentation pour soutenir l’effort et favoriser la récupération.

Mais au-delà de l’aspect physique, il y a aussi une grande part de préparation mentale. Chaque entraînement est une façon d’apprendre à gérer la fatigue, les doutes et à continuer malgré la difficulté. Dans les moments les plus durs, je pense souvent à Julie, à son courage au quotidien, et cela me rappelle pourquoi je fais tout cela. C’est cette pensée qui me donne la force d’avancer, même lorsque les jambes deviennent lourdes.

Nous en reparlerons dans notre édition de mai. Quel message tu veux nous partager et d’où vient cette énergie.

Mon message est simple : il ne faut jamais abandonner, même lorsque la vie nous met à l’épreuve. Nous avons tous des obstacles à surmonter, mais avec de la persévérance, du courage et de la détermination, on peut se relever et avancer, pas après pas. Chaque kilomètre parcouru pour Julie donne un sens à cet effort et rappelle que chaque pas peut servir une cause plus grande que soi.

Si des personnes veulent soutenir cette aventure, elle peut le faire via le lien TWINT ou au 0788109578