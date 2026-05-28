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I Campagnoli et La Cécilia ! Un concert exceptionnel le 12 juin.

Photo de Alain Léger Alain Légeril y a 1 jour
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Les Hommes de la terre

Les Hommes de la Terre sont à Fully. Pourquoi ce succès extraordinaire à chaque concert des polyphonies corses ? Car elle parle à notre âme et donne cet attachement à la terre et à l’élévation de l’âme. Venir à ce concert c’est se permettre un temps de bonheur et de repos, porté par la douce puissance de leurs voix. En ouverture, le chœur La Cécilia chantera quatre œuvres. Puis, il se joindra aux artistes Corses pour le chant final avec l’hymne de leur île qui est un Ave Maria: «Diovi salvi Regina». I Campagnoli a une carrière internationale et se produit principalement dans les églises, là où la puissance des chants prend toute sa dimension. Son répertoire, qui puise dans les chants traditionnels ainsi que dans des créations originales, résonne avec l’âme de la Corse. N’hésitez pas à venir un peu à l’avance pour être plus sûr d’avoir une place, tant l’engouement est grand. Le 12 juin à 19h30 Eglise de Fully 30.– adulte, 15.– étudiant et enfant. Alain Léger

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