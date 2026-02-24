La vérité… comme phare

Le début de 2026 restera gravé dans nos cœurs comme une blessure encore vive. L’incendie de Crans-Montana a arraché des vies, brisé des familles, plongé notre pays tout entier et d’autres dans un deuil collectif. Face à cette horreur indicible, nous avons vu se lever ce que l’humanité a de plus beau: un élan de solidarité spontané qui nous a rappelé que, dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls.

Mais dans cette épreuve déjà insoutenable, une autre violence s’est ajoutée. Dès les premières heures du drame, alors que les familles cherchaient désespérément des nouvelles de leurs proches, les réseaux sociaux se sont transformés en caisse de résonance du pire: rumeurs, désinformation, images manipulées, parfois générées par l’IA… Une pollution informationnelle venue du monde entier qui a ajouté du chaos à la sidération, piétiné la dignité des victimes et multiplié la souffrance de ceux qui pleuraient déjà.

Heureusement, au milieu de ce tumulte, nos médias de service public et notre presse régionale – La RTS, Canal9, Rhône FM, Le Nouveliste, le Walliser Bote…ont été ce phare dans la tempête. Avec humanité, éthique, rigueur et un respect absolu pour la douleur des familles, ils ont fait leur métier: informer avec vérité, sans céder à la course au sensationnel.