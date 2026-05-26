Un châtaignier pour I Campagnoli et la Cécilia

Il faut s’imaginer notre coteau à la plus Belle Epoque avec 50 ha de châtaigneraie, qui est aujourd’hui à 17 ha. La marge de progression est extraordinaire. C’est ce que nous vivrons le 12 juin à 17h à la Maison du Châtaignier tenu par La Confrérie de la Châtaigne » en plantant le 7 ieme arbre en ce lieu.

Deux invités auront la joie d’être les parrains pour les 400 prochaines années de cette essence : Le chœur Corse I Campagnoli et notre estimé chœur paroissial La Cécilia.

Vous êtes tous les bienvenues. Voici le programme qui fait rêver !

17h accueil et découverte de ce lieu qui est la plus jeune châtaigneraie d’Europe.

Discours de bienvenue du Grand-Maître de la Confrérie

Chant de la Cécilia « Ils voulaient planter des châtaigniers »

Discours des différents invités

Plantation du châtaignier qui appartiendra in eternum à I Campagnoli et à La Cécilia. Ils seront enracinés dans notre terre Fulleraine pour un temps long !

Chant final par I Campagnoli

Brisolée et verre de l’amitié offert par la paroisse.

Fin vers 18h30 car nos invités partiront partager leur concert à l’Eglise de Fully à 19h30.

Vous êtes tous les bienvenus et ce sera l’occasion pour la Confrérie de vous présenter les projets à venir et de rencontrer le nouveau comté derrière un bon verre et une généreuse brisolée. Toujours dans le désir de promouvoir ce fruit, le terroir et surtout vivre le plus beau des moments d’amitié !

Pour la Maison du Châtaignier

Alain Léger