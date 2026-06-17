Edition de juin 2026 du JDF – numéro 351

Au sommaire du Journal de Fully N°351 (Juin 2026)

✏️ Édito

Le rédacteur en chef Yaovi Dansou évoque les tensions géopolitiques et économiques mondiales, et souhaite à tous une période estivale paisible, en mentionnant la Coupe du monde de football comme moment de partage.

🎉 Fête nationale à Fully (31 juillet)

Les OJ Fully organisent la fête nationale sur la place du Petit-Pont avec un programme détaillé :

18h30 : ouverture officielle, stands de grillades, raclette et bar jusqu’à 3h

20h30 : cortège aux lampions

20h45–21h45 : animations des sociétés locales (fanfare L’Avenir, tambours La Sympa-Clique, groupe folklorique Li Rondeniâ)

21h15 : partie officielle

21h30 : hymnes cantonal et suisse

📅 Agenda estival (Fully Tourisme – Juillet/Août/Septembre)

Juillet

Concours de pétanque tous les jeudis soir

Fully, l’été en terrasse : tous les vendredis, centre piéton avec animations et concerts

Festival Flamenco à la Belle Usine (4–5 juillet)

Visite guidée du Musée : Anthelme Boucher, ingénieur visionnaire (18 juillet)

Août

KidsGames 2026 pour enfants 7–14 ans (3–7 août)

Fête sur l’Alpe à Sorniot (15 août)

Festival international du film de Chiboz (21–23 août) – 2e édition

Fête paroissiale St-Symphorien (23 août)

Septembre

Fête de la rentrée avec l’Espagne à l’honneur (5 septembre)

Chaval’Arts en vitrines (19 sept. – 18 oct.) : 15 artistes exposent dans 15 commerces

Course Fully-Sorniot – 52e édition (19 septembre)

Kilomètre Vertical (26 septembre)

🎨 Les vitrines de Fully – Chaval’Arts

Pour la 2e année consécutive, l’association Chaval’Arts transforme le centre de Fully en galerie d’art à ciel ouvert (19 sept. – 18 oct.). 15 artistes exposent dans les vitrines de 15 commerces. Visites guidées le 19 septembre (17h) et le 3 octobre (16h). Entrée libre, œuvres à la vente.

🌰 Confrérie de la Châtaigne de Fully

La confrérie ouvre ses portes et recherche de nouveaux membres. Plusieurs commissions sont actives :

Projet de plantation de châtaigniers à travers Fully

Commission culture (liens entre art et châtaigne)

Présence sur Facebook, Instagram, WhatsApp et nouveau site internet

Contact : Stève Léger – stevelegervs@outlook.com

🎭 Before Festival (4 juillet, place du Petit-Pont)

Événement gratuit pour les jeunes, de 13h à 22h :

Contest de trottinette et skate par l’asso Plasma (16h–18h)

Soundsystem Tsemenya par Rézonnance

Marché créatif (friperies, bijoux, nail art…)

Paiement cashless uniquement (TWINT/carte)

💃 Festival Flamenco (4–5 juillet, Belle Usine)

L’école Alegria Flamenca (plus de 20 ans d’existence) organise :

Samedi 4 : ouverture 18h, paëlla géante, spectacle dès 19h30

Dimanche 5 à 10h30 : atelier Bulerías tous niveaux avec Isabel Amaya

📚 Braderie à la bibliothèque

Jusqu’à fin été, livres vendus entre 1 et 5 CHF. Horaires estivaux : mardis et jeudis de 19h30 à 21h. (Rue de l’Eglise 46)

🏃 52e édition Fully-Sorniot (19 septembre)

Quatre parcours proposés. Nouveautés :

Dossards offerts aux moins de 20 ans sur Fully-Sorniot et Apéro trail

sur Fully-Sorniot et Apéro trail Finale du Défi de Septembre (challenge 3 courses)

(challenge 3 courses) Appel aux dons pour soutenir la gratuité jeunesse

Recherche de bénévoles (contact : 079 451 75 72)

🥋 Karaté-Club 2000 – 40 ans !

Fondé à Martigny en 1972, renommé KC2000 en 1986 sous l’impulsion de Michel Bossetti. Plus de 40 ceintures noires formées, 250 pratiquants, sections dans toute la région. Disciplines : karaté traditionnel, kick-boxing, krav maga, self-défense. Reprise le 31 août 2026.

🎾 Flavien Carron – Champion de tennis

Le Fulliérain remporte deux médailles au tournoi de Zoug : or en double et argent en simple, en partenariat avec Maxime Fumeau de Conthey.

🏫 Patrimoine – Le collège de Saxé

L’historien Philippe Bender retrace l’évolution de l’instruction publique à Fully, depuis les premières écoles villageoises privées (Branson 1805, Châtaignier 1819) jusqu’au collège de Saxé inauguré en 1996, dont les 30 ans ont été fêtés le 30 mai dernier.

🔨 Musée de Fully – Le coffin monoxyle de 1888

Objet agricole taillé dans une seule pièce d’érable, utilisé pour aiguiser la faux. Exposé au Musée, il témoigne du savoir-faire alpin. Le musée propose aussi des visites commentées les 18 juillet, 29 août et 19 septembre (avec dégustation de produits du terroir).

🤝 Solidarité – Boutique et Épicerie du Cœur en danger

Faute de local, ces deux structures risquent de fermer. Elles soutiennent chaque mois près de 100 personnes dans les communes de Fully, Saillon, Leytron, Riddes, Isérables et Saxon. Recherche d’un local d’environ 150 m². Contact : 027 746 16 35 / info@deux-rives.ch